Rinden homenaje en Matanzas a las víctimas del crimen de Barbados a 50 años del atentado

Atletas, estudiantes de deportes y directivos del INDER en Matanzas asistieron este 6 de octubre al acto por el aniversario 50 del crimen de Barbados.

En esta ocasión, la sede del evento fue el estadio Victoria de Girón, donde Yipsi Torres Ortega, instructora de Formación Integral de la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Agustos Turcios Lima, recordó a los integrantes del equipo juvenil de esgrima víctimas de aquel acto terrorista perpetrado en un avión de Cubana de Aviación.

“Sus medallas, dijo, eran fruto de largas horas de entrenamiento, del apoyo de entrenadores y familiares y del orgullo de vestir los colores de la Patria”.

Subrayó además que la criminal acción no solo arrebató 73 vidas, sino que también truncó sueños y carreras deportivas de atletas llamados a engrandecer el nombre de Cuba en el plano internacional.

En nombre de los estudiantes de la enseñanza deportiva, Keyla Díaz Serrano insistió en que estudiar la historia de Cuba es una necesidad para la formación de los jóvenes.

“Esa enseñanza no se trata de adoctrinar, sino de enseñar a pensar, para defender lo logrado y enfrentar la subversión política y los problemas del mundo actual”.

Como colofón del acto, Katerine Rodríguez Pérez, alumna de la EIDE yumurina, depositó una ofrenda floral ante una pancarta con imágenes de los fallecidos.

El 6 de octubre de 1976, terroristas financiados por Estados Unidos sabotearon un avión de Cubana de Aviación donde viajaban 73 personas, dentro de ellas el equipo juvenil de esgrima que ganó todas las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Caracas, razón por la cual la fecha se instauró como el día del terrorismo de Estado en Cuba.