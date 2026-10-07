Elefantes frenan a Cocodrilos y los obligan a mirar hacia el pitcheo

Los Cocodrilos de Matanzas conocieron este martes su primera derrota en la 65 Serie Nacional de Béisbol, al caer 10-1 ante los Elefantes de Cienfuegos en el estadio Victoria de Girón, en un juego donde el cuerpo de lanzadores fue el principal responsable del revés.

Con el resultado, el equipo dirigido por Armando Ferrer quedó con balance de dos victorias y una derrota y este miércoles buscará asegurar la subserie particular ante los sureños.

La apertura estuvo a cargo de Jean Carlos Lorenzo, quien cargó con la derrota tras trabajar 2.2 entradas, permitir cuatro carreras limpias, cuatro hits y dos boletos, sin ponches. Desde temprano, los visitantes tomaron la iniciativa y el partido nunca volvió a equilibrarse.

Los cinco lanzadores utilizados por Matanzas concedieron 15 hits y nueve boletos; Jorge Isbel Blanco apenas retiró un tercio de entrada y dejó dos corredores en las bases por dos hits y dos bases por bolas. Roylan Averhoff (1.1 IP, 3 H, 2 CL) y Haziel Suárez (1.2 IP, 4 H, 1 CL) tampoco lograron contener el ataque rival.

El único destello fue de calma el debutante en lides domésticas de las bolas y los strikes, David Martínez, con dos entradas sin carreras y un ponche.

Los lanzadores matanceros regalaron nueve boletos y apenas poncharon a dos bateadores en total; con solo dos ponches en nueve entradas, el staff dependió de que su defensa resolviera todo, y los Elefantes batearon con libertad.

Tras fabricar seis y dos carreras de los dos primeros juegos, el ataque se quedó en una. Hanyelo Videt (4-2, doble) y Andrys Pérez (2-1, doble, impulsada) fueron los más sobresalientes en el compromiso.

La derrota no borra un arranque sólido, pero deja una advertencia: sin control y sin profundidad en el relevo, el equipo queda expuesto. Ferrer tiene para el próximo partido el reto de ajustar al staff y devolver al ataque la agresividad de los primeros días.