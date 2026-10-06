Cocodrilos repiten blanqueada

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron 2-0 a los Elefantes de Cienfuegos en el segundo choque de la 65 Serie Nacional de Béisbol y se mantienen invictos, tras blanquear al rival por segundo día consecutivo.

La victoria tuvo como figura al joven lanzador Brian Cedeño, quien trabajó cinco episodios sin permitir carrera, con cuatro hits, dos ponches y una base por bolas. Silvio Iturralde lo relevó con tres entradas sin daño, un hit permitido y un ponche, y Naykel Cruz cerró el juego con una entrada perfecta para llevarse el salvamento.

La ofensiva matancera fue corta, pero oportuna. Aníbal Medina, quien se embasó por boleto y se robó una base, anotó la primera carrera por wild pitch. La segunda llegó por el cuadrangular solitario de Hanyelo Videt, quien terminó de 4-2 con un ponche.

También se destacó José Noroña, de 4-2 con un doble, mientras Yariel Duque conectó un hit en cuatro turnos. Por los Cocodrilos jugaron además Eduardo Blanco, Andrys Pérez, José Prens, Adrián Pérez y Dayán Ibáñez.

Con este resultado, los matanceros buscan asegurar este martes, a la 1:30 de la tarde, su primera subserie del campeonato en el tercer partido ante los Elefantes.