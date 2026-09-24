Actuará la Orquesta Failde en la Casa del Danzón yumurina

Después de una exitosa gira por México la Orquesta Failde actuará este próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, en la Casa del Danzón de esta ciudad de ríos y puentes.

En declaraciones de su director, Ethiel Fernández Failde, a los medios de prensa, expresó que la gira permitió su actuación en el Zócalo de Veracruz, donde miles de admiradores los esperaban para disfrutar de su presentación.

Sobre todo porque allí estrenó el sencillo De Veracruz, un delicioso y poético danzón, que unió a los matanceros a las voces de Rodrigo de la Cadena y el grupo Los Miranda. Dijo que para sorpresa de los músicos fue coreado su estribillo principal, pues se había difundido por la radio local de esa provincia de la costa central, a orillas del Golfo de México.

El destacado flautista informó que anteriormente gozaron de la aceptación de los bailadores de Taxclala, capital de Veracruz, con sus populares números musicales y la interpretación de la pieza titulada Arroz con mambo junto a la internacional Sonora Santanera, así como actuaron también de primicia en el municipio Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional de México.

Ahora retornan a su Matanzas este domingo a la Casa del Danzón, en la calle Medio, en el mismo Centro Histórico de la Atenas de Cuba, añadió el presidente de la Asociación Nacional de Danzoneros, con vistas a presentar sus nuevos éxitos.