Desde el mundo fabuloso de «Teté» Tarifa

La escritora betancoureña Marta Teresita Tarifa Falcón está de aniversario. Su labor literaria la sitúa como relevante dentro de la escritura para niños y adolescentes, además de ejercer el magisterio en Bolondrón, su pueblo natal.

Se formó en la carrera de Ciencias Biológicas en el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello, de ahí la conjugación al concebir sus obras de temáticas relacionadas con la naturaleza y su palpitar en la literatura, lo cual se une a su amor por los niños.

Este sentir ha contribuido a que sus textos reflejen un mundo fabuloso, tanto en el ejercicio de la poesía o la narrativa.

«Teté» Tarifa, como se le conoce en los predios literarios, nació el 3 de octubre de 1953 y se ha mantenido fiel a su terruño.

Pertenece al Taller Literario provincial y al municipal Manuel Navarro Luna, con amplia participación en el espacio Maíz Regado, de la UNEAC matancera y en las Ferias del Libro en el pabellón Tesoro de Papel, así como en escuelas y plazas de Jovellanos y Betancourt.

Ha sido merecedora de más de una decena de lauros literarios, entre los que se destacan el Premio Bonifacio Byrne 2001; los Juegos Florales 2004 y 2005 en la ciudad de Matanzas; así como el Premio La Edad de Oro 2010.

Su innegable talento se evidencia en muchos de sus libros publicados como El mundo de cada quien, Ediciones Matanzas y Canciones del viento, de la Editorial Gente Nueva.

Felicidades a la admirada escritora «Teté» Tarifa, una de las primordiales exponentes de la literatura infantil en el país.