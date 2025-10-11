11 de octubre de 2025

Dos dramaturgos matanceros en la exposición transitoria del Archivo Histórico

Como parte de la 50 Jornada de la Cultura matancera, el Archivo Histórico provincial se suma a los festejos con una exposición transitoria que resalta la vida y obra de dos grandes figuras culturales cubanas: Abelardo Estorino y Ulises Rodríguez Febles.
Esta muestra busca profundizar en el legado artístico y la influencia que ambos dramaturgos han tenido en la cultura de Matanzas y Cuba en general.
La especialista del Archivo, Ivonne Alfonso Hernández, comparte detalles que permiten apreciar con mayor profundidad la riqueza documental y la importancia de preservar esta memoria cultural.
Con esta exposición el Archivo no solo conserva la historia, sino que la hace viva para la comunidad, fortaleciendo la identidad y el orgullo cultural matancero.

