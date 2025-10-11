Reactivan siembra de arroz en Matanzas con financiamiento local

En el municipio de Matanzas, productores de la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan A. Morales reactivaron la siembra de arroz en zonas de manglar que habían permanecido improductivas durante años, gracias a un proyecto de desarrollo local financiado con tres millones de pesos por el banco.

El presidente de la forma productiva Alberto Diosdado Verá Montero, explicó que cuatro productores impulsan la iniciativa con el propósito de recuperar áreas tradicionales de cultivo y reducir los costos de importación de un alimento básico y de alto precio en el mercado internacional.

Actualmente, se trabaja en una caballería de tierra, donde ya están sembradas tres hectáreas. De acuerdo con las previsiones, la primera cosecha se obtendrá dentro de tres o cuatro meses, lo que marcará el retorno de una tradición agrícola en la zona.

Alberto Diosdado Verá precisó además que la cooperativa cuenta con cinco áreas arroceras y que se proyecta la realización de un foro de ciencia e intercambio entre el campo y especialistas chinos para fortalecer las técnicas de cultivo y el rendimiento productivo.

En total, seis productores participan actualmente en la siembra, lo que consolida el empeño local por recuperar tierras fértiles y contribuir a la soberanía alimentaria del territorio.