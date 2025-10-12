12 de octubre de 2025

Sobre Anteproyecto de Código del Trabajo

12 de octubre de 2025 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres
Siguiendo el análisis de algunas de las novedades que introduce el Anteproyecto de Código de Trabajo, actualmente en proceso de consulta, y con el interés de esclarecer su impronta y las consecuencias que puede traer para las relaciones laborales, compartimos estas reflexiones sobre el empleo atípico y la protección de los derechos de las personas trabajadoras, abordando aspectos que aún no han sido tratados en profundidad.
Existen diversas formas de establecer relaciones de trabajo. Muchas personas insertadas en modalidades atípicas desconocen cómo formalizarlas y, por tanto, cómo garantizar un empleo digno, tal como lo establece el artículo 11 del anteproyecto, al referirse a “la realización progresiva de los principios, derechos y garantías laborales que protege la Constitución de la República de Cuba, el presente Código, sus disposiciones normativas complementarias y los convenios internacionales suscritos por el gobierno cubano.”
  • Autora: M. Sc.  Lydia Guevara Ramírez

