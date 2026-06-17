Inició inspección de la caldera en la central térmica Antonio Guiteras

Ya comenzaron los trabajos de inspección de la caldera en la central térmica Antonio Guiteras de esta ciudad de Matanzas, en momentos en que los especialistas coinciden en que la avería, con alta posibilidad, se localiza nuevamente en el economizador.

El ingeniero Elmer García Romero, director técnico del bloque, destacó que se ejecutarán tareas similares a la anterior intervención, pero en esta oportunidad podrán cambiar alrededor de una decena de tuberías del economizador.

Precisó García Romero que la industria de mantenimiento a centrales eléctricas construye las partes necesarias, pero como se trata de una tarea cercana al mes de trabajo, serán reemplazadas las de mayor daño, mientras que se conforma la totalidad del agregado.

Sin poder precisar aún el tiempo que tomará la reparación de la avería, puesto que recién comienza la inspección, el especialista significó que se trabajará ininterrumpidamente, con los recursos necesarios y las verificaciones de rigor, a fin de poner la unidad en funcionamiento hasta tanto sea posible ejecutar el mantenimiento general.

La décimo cuarta salida del bloque en lo que va de año, constituye particular motivo de preocupación y ocupación de técnicos, ingenieros y soldadores, sobre los que recae la exigencia de un trabajo exquisito y la prueba demostrativa es que las anteriores roturas no se registraron en áreas intervenidas.

El economizador es un haz de más de 270 tuberías conformadas que toman temperatura de los gases de escape para calentar el agua que ingresa al domo de la caldera. Por su ubicación es también un elemento que recibe un alto por ciento de corrosión.

Especialistas consultados al respecto señalan que un incremento de la humedad en la salida de los gases, combinada con el alto por ciento de azufre del petróleo nacional genera ácido sulfúrico.

Así que ahora, prueba hidráulica mediante, se podrá observar en detalle el daño y corregirlo, el imperativo de ingenieros, técnicos y los imprescindibles soldadores.