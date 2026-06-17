Jornada de limpieza y embellecimiento transformará áreas verdes en Jovellanos

La comunidad educativa del preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué, en el municipio de Jovellanos, se prepara para una jornada de transformación ambiental con el objetivo de convertir su entorno en un espacio más bello y saludable para todos.

Esta iniciativa surge como una respuesta conjunta al deterioro natural de las áreas verdes del centro, que requieren de atención y cuidado para recuperar su esplendor y funcionalidad.

La actividad ha sido planificada con el firme propósito de involucrar a todos los estamentos del centro, desde los directivos hasta el personal de apoyo, en una tarea que trasciende lo estético y se adentra en lo educativo y lo comunitario.

La fecha elegida para esta movilización es el cierre del actual periodo lectivo, un momento simbólico que permitirá cerrar el ciclo académico con un gesto de responsabilidad y compromiso hacia el propio espacio de trabajo y estudio.

La jornada contará con la participación activa de profesores y personal no docente del preuniversitario, quienes dejarán a un lado momentáneamente sus labores cotidianas para ponerse botas y guantes, dispuestos a enfrentar la maleza, la tierra y los residuos acumulados en jardines y parterres.

Esta acción no solo busca embellecer, sino también eliminar focos de insalubridad que pueden afectar la salud de la comunidad escolar, como criaderos de mosquitos o acumulación de desechos orgánicos en descomposición.

De esta forma, la limpieza se convierte en una medida preventiva de primer orden, alineada con las campañas sanitarias que promueven las autoridades locales y nacionales en el territorio.

Para garantizar el éxito de la actividad, se ha recomendado a todos los participantes acudir con el equipo adecuado: botas de goma que protejan del barro y posibles cortes, guantes resistentes para manipular ramas y escombros, y ropa cómoda que permita el movimiento.

La organización ha previsto la distribución de herramientas básicas como rastrillos, palas, tijeras de podar y bolsas de recolección, aunque se sugiere a quienes dispongan de utensilios propios que los traigan para agilizar las tareas. Se ha establecido un horario de trabajo que aprovechará las primeras horas de la mañana, evitando así las altas temperaturas del mediodía, y se contará con pausas para hidratación y descanso.

La logística incluye también la disposición de contenedores diferenciados para separar residuos orgánicos, plásticos y metales, fomentando así el reciclaje y la conciencia ecológica entre los asistentes.

Esta jornada de limpieza y embellecimiento en el municipio de Jovellanos representa mucho más que una simple tarea de mantenimiento; es una oportunidad para fortalecer los lazos entre los distintos colectivos que conforman la comunidad del preuniversitario, promoviendo valores como la cooperación, el respeto por lo público y el sentido de pertenencia.

Al finalizar el trabajo, se espera que las áreas verdes recuperen su función como espacios de recreo, estudio y esparcimiento, contribuyendo al bienestar físico y emocional de estudiantes y docentes.

La Dirección del centro ha manifestado su agradecimiento anticipado a todos los voluntarios y ha hecho un llamado a la puntualidad y al entusiasmo, recordando que el resultado final será el reflejo del esfuerzo colectivo.

Con esta acción, el preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué da un ejemplo claro de que la educación integral incluye también el cuidado del entorno que habitamos día a día en Jovellanos.