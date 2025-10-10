Realizan comprobaciones de conocimientos en preuniversitario betancourense (audios)

PEDRO BETANCOURT.- Con el propósito de identificar las principales dificultades en el aprendizaje y valorar la preparación de los educandos para su continuidad de estudios, se efectuaron las Comprobaciones Nacionales del Ministerio de Educación en el instituto preuniversitario Dionisio Morejón Morejón, de este municipio.

La iniciativa, según confirmó a nuestra emisora Jesús Astiazaraín Rodríguez, metodólogo del Nivel Medio Superior y Organización Escolar de la Enseñanza Técnico-Profesional, integra una estrategia metodológica que permitirá ajustar contenidos, reforzar habilidades específicas y acompañar de manera más efectiva la formación académica.

Astiazaraín Rodríguez indicó que participaron estudiantes de los tres grados preuniversitarios en las asignaturas de Historia —incluyendo Historia Contemporánea para el nivel de décimo—, Literatura y Lengua, y Matemática, todas vinculadas al proceso de ingreso a la Educación Superior.

De igual forma, subrayó que este ejercicio permitirá fortalecer la práctica docente, actualizar los enfoques metodológicos y afinar la preparación académica, en correspondencia con las exigencias del ingreso a la Educación Superior. Asimismo, se podrán emitir orientaciones específicas para cada centro, con vistas a elevar la calidad del proceso formativo en el Nivel Medio Superior.