«Trovando» con amor

El espacio Trovando que tiene lugar como cada mes en la sala de conciertos José White de Matanzas, dedicó su más reciente edición a la canción de amor en la trova en presencia de personalidades de la cultura en el territorio y una representación de la población yumurina.

“Esta es tan sólo una demostración más de que la trova no es sólo canción protesta, puede encontrarse junto a elementos románticos y de tal forma alcanzar públicos más diversos”, expresó el cantautor cardenense Reynaldo Montalvo, director y conductor del espacio.

El encuentro, que se desarrolló en el Patio Café de la casa cultural y forma parte de las actividades en saludo al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, contó con la participación de músicos invitados como Alfonsito Llorens, Vanessa Herrera y Daniel Montalvo.

Temas representativos como La Bayamesa y Yolanda, ambos interpretados por el Trío Bonanza, cerraron la jornada vespertina con sonoridades familiares y muy cubanas.

Trovando constituye ese rincón especial en la ciudad que tiene como principal misión rescatar la trova cubana con peñas temáticas sobre los distintos estilos que enriquecen un género nuestro por excelencia.