Cárdenas-. La Circunscripción 84 perteneciente al Consejo Popular Pueblo Nuevo Norte, del municipio de Cárdenas, fue sede del acto municipal por el aniversario 66 de la fundación del Comité de Defensa de la Revolución.

En este momento especial, se recordó aquel 28 de Septiembre de 1960 cuando el líder histórico de la Revolución Cubana, en un gigantesco acto, daba por hecho su creación.

Allí, con palabras enérgicas y en medio de la ovación, Fidel expresó:

“Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva, están jugando con el pueblo, no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo “.

A 66 años de aquel suceso, sus palabras siguen cobrando vigencia. Hoy la familia cubana asume disímiles tareas como los Destacamentos Mirando al Mar, fuerza cederista que contribuye a la vigilancia de nuestras costas y las conquistas de la Revolución.

En el acto fueron reconocidos cederistas, CDR, zonas y organismos destacados en la labor de la organización.

A la fiesta del Consejo Popular Pueblo Nuevo Norte se sumaron otros vecinos e invitados y tuvo como novedad la socialización de varias experiencias del barrio.

Allí estuvieron los pequeños del Programa Educa tu Hijo, junto a sus padres, además de la presencia de especialistas y promotores del Centro Comunitario de las ITS y VIH sida quienes impartieron charlas educativas; mientras la filial de la Cruz Roja de Cárdenas dio a conocer sus misiones.

En la celebración no faltó la música, la poesía y la danza, que contagió a los presentes en un desborde de cubanía.

El coordinador municipal de los Comités de Defensa de la Revolución, Jaime Reyes Caballero, hizo extensiva la felicitación por la fecha y reconoció al pueblo por su entrega e incondicionalidad en tiempos tan difíciles .

El acto municipal por la celebración del 66 aniversario de la constitución de los Comités de Defensa de la Revolución, estuvo presidida por el Primer Secretario del Partido en el municipio Michel Matías Ballesteros junto a autoridades del gobierno, los CDR y organizaciones políticas y de masas.